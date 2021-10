Facebook, a rede que potencia violência e dá voz à extrema-direita

JN Hoje às 17:16 Facebook

O tempo não está a ser generoso com o Facebook que tem sido alvo, nos últimos anos, de duras acusações. A gigante das redes sociais está a enfrentar uma enxurrada de críticas desde que Frances Haugen, ex-funcionária da empresa, revelou estudos internos que mostram que a rede social conhecia os potenciais danos que os seus sites provocam.

Desta vez, os milhares de documentos internos, apelidados de "Facebook Papers" pelo consórcio de 17 órgãos de comunicação social norte-americanos que analisou e divulgou a informação esta segunda-feira, mostram como o algoritmo da rede social potencia o ódio, a violência e prioriza conteúdos de extrema-direita.

Neste último caso, a pasta tornada pública por Haugen deixa claro como a invasão ao Capitólio norte-americano, a 6 de janeiro, foi organizada em grupos da rede social.

Além disso, os documentos revelam que o próprio CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, aprovou um pedido do governo do Vietname para limitar as publicações com informação "anti-estado".

O Facebook "maltratou ativistas enquanto eliminava a liberdade de expressão, tornando-se uma ferramenta de média para o Partido Comunista do Vietname", disse à agência "France-Presse" (AFP) Huynh Ngoc Chenh, um dos bloguers mais influentes do Vietname e que se concentra em questões de democracia e direitos humanos.

O Facebook qualificou a informação como uma publicação parcial dos seus estudos internos, cujo objetivo seria criar uma impressão negativa sobre a rede social, usada por milhões de pessoas.

À AFP, o Facebook adiantou que restringiu alguns conteúdos no Vietname "para ajudar a garantir que serviços continuassem disponíveis para milhões de pessoas que dependem deles todos os dias".

Segundo o consórcio de 17 órgãos de comunicação social, incluindo o "The New York Times", "The Washington Post" ou "The Wall Street Journal", os documentos mostram também a forma como redes criminosas utilizam ao Facebook para tráfico de humanos ou de órgãos, assim como por cartéis de droga.

Apesar dos escândalos revelados nos últimos dias, o Facebook apresentou ontem um lucro de 9,2 mil milhões de dólares (7,9 mil milhões de euros) no terceiro trimestre, mais 17% do que no mesmo período do ano passado.