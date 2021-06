Facebook suspende conta de Donald Trump durante dois anos

M. C. Hoje às 18:06 Facebook

Donald Trump vai estar suspenso do Facebook durante dois anos. Segundo a rede social, a conta do ex-presidente dos EUA só será reestabelecida "se o risco para a segurança pública diminuir".

Em comunicado, a empresa anunciou que a conta de Donald Trump vai estar suspensa até pelo menos 7 de janeiro de 2023.

Naquela data, o Facebook vai consultar especialistas e "avaliar fatores externos, incluindo instâncias de violência, restrições a reuniões pacíficas e outros marcadores de agitação civil".

"Se determinarmos que ainda existe um risco sério para a segurança pública, estenderemos a restrição por um determinado período de tempo e continuaremos a reavaliar até que o risco diminua", disse Nick Clegg, vice-presidente de assuntos globais.

Quando Trump for autorizado a regressar, será alvo de "um conjunto estrito de sanções que aumentam rapidamente" que serão aplicadas se continuar a violar as regras do Facebook, incluindo um banimento permanente.