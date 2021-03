Facebook usado para ataques de hackers contra uigures  

Rafaela Pereira Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Facebook revelou, na quarta-feira, ter identificado um grupo de hackers da China responsáveis por usar a plataforma social para atacar centenas de jornalistas, dissidentes e ativistas da minoria étnica uigur que vivem fora do país.

A grande maioria dos ciberataques não aconteceu diretamente no Facebook. Segundo a rede social, o grupo de piratas informáticos, conhecido como "Earth Empusa" ou "Evil Eye", apenas utilizou a plataforma para partilhar links de sites maliciosos que continham domínios semelhantes a sites populares de notícias que, consequentemente, instalava de forma secreta um software de espionagem. O objetivo seria ter acesso a toda a atividade dos dispositivos.

A Facebook também encontrou sites criados pelo grupo para imitar lojas de aplicações Android com programas que continham "malware", um código malicioso que afeta computadores e telefones.

"Esta atividade tem as marcas de uma operação persistente e com bons recursos, enquanto ofusca quem está por trás dela", afirmou Mike Dvilyanski, chefe de investigações de espionagem cibernética, da Facebook, e Nathaniel Gleicher, chefe de política de segurança.

Os atacantes criaram contas falsas fingindo serem jornalistas, defensores dos direitos humanos ou membros da comunidade uigur, para que as pessoas acedessem aos links malicioso. "A tática consistia em gerar confiança e, em seguida, usá-la para enganar os alvos", avançou Gleicher.

As vítimas dos ciberataques são uigures de Xinjiang, no noroeste da China, que vivem atualmente na Turquia, Estados Unidos, Síria, Austrália, Canadá, entre outros.

Face à problemática, os responsáveis da rede social esclareceram foi bloqueada "a partilha de domínios maliciosos", removeu as contas do grupo, que somavam menos de 100, e notificou os utilizadores que acreditam ser o alvo do ataque.

PUB

Isto ocorre num momento em que a China enfrenta constantes críticas sobre o tratamento dado à minoria étnica de origem muçulmana uigur.