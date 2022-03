Falha no sistema causa "caos" no aeroporto de Heathrow

JN Hoje às 16:51 Facebook

Uma possível falha no sistema de informação do aeroporto de Heathrow, em Londres, está a causar atrasos em vários voos.

Em causa parece estar uma falha que está a afetar predominantemente o Terminal 5 do aeroporto e que está a provocar atrasos significativos nos voos, de acordo com o jornal britânico "The Independent".

Uma das companhias aéreas afetadas é a British Airways. "Estamos a investigar e a trabalhar para resolver um problema técnico e pedimos desculpas pelo inconveniente. Forneceremos mais atualizações o mais depressa possível", disse um porta-voz da empresa, negando ainda que os sistemas estejam em baixo globalmente.

Além da British Airways, há relatos que a Iberia e a Qatar Airways também estão a ser afetadas pela falha.

Viajantes queixam-se de "caos" e falta de comunicação

Numerosos viajantes que aguardam pelos seus voos já escreveram sobre a situação nas redes sociais. "Estou preso em Heathrow há duas horas e meia sem poder fazer check-in com @British_Airways devido a uma "falha global do sistema de tecnologia de informação... Ninguém parece ter respostas ou saber o que está a acontecer", escreveu. "Todos os acessos no Terminal 5 do Aeroporto de Heathrow está atualmente proibido, telefones fixos também estão desligados... Ninguém vai a lado nenhum", escreveu um outro utilizador no Twitter.

Outros passageiros alegaram que ninguém está autorizado a passar pela segurança ou fazer o check-in. "Estive à espera para embarcar desde as 11.45 horas - falha nos sistemas de embarque do aeroporto - quase nenhum anúncio", escreveu outro passageiro.

Há também quem se queixe de "caos" no aeroporto. "Precisam de manter os vossos passageiros informados!", acrescentando: "Nada além de caos e deceção".

Esta é a terceira vez em dois meses que a British Airways regista atrasos e cancelamentos generalizados de voos devido a uma falha no sistema de informação. A companhia sofreu uma grande interrupção em 25 de fevereiro, causando a acumulação de bagagem e deixando passageiros presos em aviões após o desembarque em Heathrow. Já o site e a aplicação da empresa ficaram inacessíveis durante horas na noite de sexta-feira, impedindo os clientes de fazer check-in online ou reservar voos.