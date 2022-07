Falta de água fecha casas de banho e aumenta caos no aeroporto de Gatwick

JN Hoje às 17:26 Facebook

O aeroporto de Gatwick, no Reino Unido, ficou sem água, levando ao encerramento de várias casas de banho e aumentando o caos nos terminais, numa altura em que os passageiros tentam voar para as férias de verão durante uma onda de calor.

O aeroporto ficou com baixa pressão da água esta quinta-feira depois de uma conduta ter rebentado em Crawley, West Sussex. Placas dentro do terminal avisam os passageiros que há apenas "algumas casas de banho disponíveis devido a um problema de abastecimento de água local". Segundo o "The Sun", só há duas abertas.

Apesar de relatos anteriores que davam conta que alguns restaurantes foram forçados a fechar devido a preocupações com a higiene, o aeroporto confirmou que todos estão abertos.

O aeroporto de Gatwick pediu desculpa e garantiu que vai oferecer garrafas de água aos passageiros até que o assunto esteja "resolvido". "Água engarrafada está a ser disponibilizada aos passageiros e funcionários em todo o aeroporto e outras medidas de contingência estão a ser implementadas para garantir o bem-estar dos nossos passageiros. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente", afirmou.

O incidente acontece numa altura em que muitos passageiros têm tido de lidar com atrasos e cancelamentos de voos em vários aeroportos europeus.