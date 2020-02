Familía australiana com três crianças morre em carro a arder. Polícia investiga

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma família morreu num incêndio automóvel em Brisbane, Austrália. Para além dos dois pais, os filhos com menos de 10 anos de idade também não sobreviveram.

As autoridades encontraram o carro com as cinco pessoas envolvido em chamas quando chegaram ao local, mas as causas do sucedido ainda não são conhecidas. As vítimas são o pai, Rowan Baxter, antigo jogador de râguebi, e os seus três filhos com três, quatro e seis anos de idade. A mãe, Hannah Baxter, sofreu queimaduras graves e morreu posteriormente no hospital devido às lesões.

"É muito cedo para especificar o que causou o incidente, mas posso dizer que quando os serviços de emergência chegaram ao local, o carro já estava completamente envolvido em chamas. É uma cena horrível", afirmou o Inspetor Detetive Mark Thompson, da polícia de Queensland.

Todos os cinco membros da família morreram no acidente. Foto: Facebook

Murray Campbell, vizinho da família, referiu, em entrevista ao "Brisbane Times", que ouviu várias explosões e correu para a rua para ver o que se passava, tendo depois alertado as autoridades.

Alguns meios de comunicação estão a especular que se possa tratar de uma situação de homicídio-suicídio por parte de Rowan Baxter. Afirmam que o seu casamento estava a terminar e fazem referência a uma publicação de Facebook de dezembro em que Rowan escrevia que sentia saudades das crianças.

"Ainda não sabemos como o incêndio ocorreu, portanto é inapropriado para nós caracterizarmos isto como homicídio ou suicídio", acrescentou Mark Thompson.

"Os meus sentimentos vão para as famílias e comunidades que estão a passar por esta altura difícil", referiu o Primeiro-Ministro, Scott Morrison, na rede social Twitter.