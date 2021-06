Família de muçulmanos atropelada de propósito no Canadá

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:22 Facebook

Quatro membros de uma família muçulmana foram mortos na segunda-feira, vítimas de um atropelamento em London, Ontario.

Nathaniel Veltman de 20 anos atropelou cinco membros de uma família muçulmana de forma propositada. Quatro deles morreram e apenas um rapaz de nove anos está internado mas não corre perigo de vida. Este ato foi premeditado, segundo informa Paul Waight, detetive do departamento da polícia de London. "Há provas que isto foi planeado, um ato premeditado, motivado por ódio. Acreditamos que as vítimas foram escolhidas pelas suas crenças islâmicas", revelou Waight.

As vítimas são Syed Afzaal ,de 46 anos, Madiha Salman, de 44 e Yumnah Afzaal, de 15. A mãe de Syed, cujo nome não foi revelado, também faleceu. Esta família imigrou para o Canadá proveniente do Paquistão há 14 anos.

Veltman foi detido no parque de estacionamento de um centro comercial, sem resistência, mas utilizando um colete à prova de bala. O residente de London foi acusado de quatro crimes de homicídio em primeiro grau e um crime de tentativa de homicídio.

A Muslim Association of Canada emitiu um comunicado onde condena todo o tipo de islamofobia, ódio e violência de grupos ou indivíduos extremistas. A associação refere ainda que tem havido um crescimento de grupos de extrema-direita no Canadá, o que está a originar um aumento de crimes de ódio nas comunidades religiosas, em particular islâmica.

Já não é a primeira vez quase verificam crimes de ódio para com a comunidade islâmica no Canadá. No final de janeiro de 2017, seis pessoas foram mortas e oito ficaram feridas num tiroteio numa mesquita no Quebec, onde estavam cerca de 50 pessoas a realizar culto religioso.