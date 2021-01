Família do Texas com covid-19 e sem olfato escapa a fogo em casa

JN Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Adolescente de 17 anos sentiu o cheiro a fumo e conseguiu retirar a família em segurança. Era o único elemento do agregado que não estava sem olfato devido à covid-19. Perda de cheiro é um sintoma comum em doentes que tenham contraído a doença.

Uma família, que perdeu o olfato por causa da covid-19, quase morreu na passada sexta-feira quando um incêndio atingiu a casa em que viviam em Waco, no Texas, EUA. O fogo deflagrou por volta das duas horas da madrugada num dos andares da habitação.

O único membro do agregado que deu conta do incêndio, por não ter covid-19, foi Bianca Rivera, de 17 anos. De acordo com a CNN, a adolescente terá sentido o cheiro a fumo e rapidamente terá alertado os outros três membros da família bem como resgatado os quatro animais de estimação.

A casa ficou totalmente destruída e não é claro o que causou o incêndio ou se a casa tinha detetores de fumo. "Esta família tem sorte de estar viva", escreveu o Corpo de Bombeiros de Waco, no Twitter.

"Eu não me considero uma heroína", disse Bianca à cadeia de televisão KWTX. "Simplesmente fiz o que qualquer outra pessoa faria pela sua própria família. Só queria tirar todos vivos e salvos", acrescentou.

A anosmia é a perda parcial ou total do olfato e é um dos sintomas frequentes nas pessoas que são afetadas pela covid-19. Não é considerada uma condição permanente, mas pode durar muito tempo depois de o vírus ter passado.