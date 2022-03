Família inteira de polícia ucraniano morta quando fugia da guerra

JN Ontem às 23:50 Facebook

Ataque russo matou mulher, filhos e pais de um polícia ucraniano enquanto fugiam da guerra.

A família de Oleg Fedko tentava escapar de Kherson, no sul da Ucrânia, à medida que as tropas russas avançavam em direção à cidade, agora tomada pelas forças invasoras. Os pais, a mulher e os filhos do polícia ucraniano seguiam em dois carros, na quinta-feira passada, o primeiro dia de uma guerra sem fim à vista, quando foram atacados perto de Nova Kakhovka, nos arredores de Kherson. O míssil russo matou todos: Oleg e Anna, Irina, Sofia (seis anos) e Ivan (seis semanas).

Foi Denis Fedko, irmão de Oleg, que confirmou a tragédia ao jornal ucraniano "Zaxid", citado pelo britânico "The Guardian" e pela a norte-americana "Sky News". Denis estava a conversar com a mãe ao telemóvel, quando esta começou a gritar que havia crianças no carro. Depois, ouviu tiros. O casal morreu no local. As crianças ainda foram transportadas para hospital, mas acabaram por não resistir aos ferimentos.

Desde o início da guerra na Ucrânia, na quinta-feira passada, morreram pelo menos 352 civis, incluindo 14 crianças, e 1684 ficaram feridos, de acordo com os últimos dados divulgados pelo ministério do Interior da Ucrânia.