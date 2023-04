Família real assinala 97.º aniversário de Isabel II com fotografia inédita

JN / AFP Hoje às 21:06 Facebook

A família real britânica divulgou, esta sexta-feira, uma fotografia inédita da falecida rainha Isabel II cercada por alguns dos seus netos e bisnetos. A antiga monarca celebraria hoje o seu 97.º aniversário.

A princesa de Gales, Kate Middleton, tirou a fotografia durante uma viagem em família a Balmoral no verão passado.

Na imagem, vê-se, entre outros, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, filhos do príncipe William. A rainha está também acompanhada pelos filhos de Zara e Mike Tindall, Mia, Lucas e Lena, além de Savannah e Isla Phillips - filhos de Peter Phillips e Autumn Kelly. Ao fundo estão os netos da rainha, Lady Louise Mountbatten-Windsor e James, conde de Wessex, filho e filha do agora duque e duquesa de Edimburgo.

O aniversário da rainha foi comemorado em particular com a família, com saudações militares em parques reais e castelos em todo o Reino Unido.

A rainha Isabel II morreu no passado dia 8 de setembro, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia.