Família russa decide alterar o nome do filho chamado Putin

Uma família russa decidiu mudar o nome do seu filho, que se chama Putin, o sobrenome do presidente russo, de acordo com o registo civil da região de Vladimir, a menos de 200 quilómetros de Moscovo.

"Os pais regressaram ao nosso serviço. Eles, digamos, arrependeram-se do que fizeram", adiantou Yekaterina Belous, a responsável do registo civil do distrito de Alexandrovsky em Vladimir, de acordo com o jornal "New Alexandrovsk City", citado pela agência Efe.

Esta responsável acrescentou que os país pretenderam "devolver o nome que lhe deram quando a criança nasceu".

A família Dzhuraev batizou originalmente o seu filho como Rasul, mas mudou em 2016 a pedido do seu avô, um grande admirador do líder do Kremlin, Vladimir Putin.

Os Dzhuraevs receberam a cidadania russa depois de fugirem da guerra civil (1992-97) que devastou a república da Ásia Central do Tajiquistão após a queda da União Soviética e custou a vida de mais de 100 mil pessoas.

O pedido para a nova alteração de nome surge um ano depois do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, decretada por Vladimir Putin.