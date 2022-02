Família ucraniana pondera fugir para a Polónia ou para Portugal

Família ucraniana de Truskavets, na região de Lviv, no oeste da Ucrânia, estava prepada para o dia da invasão russa. As mulheres e as crianças estavam prontas a sair, mas os homens queriam ficar e proteger a terra.

Tetiana Stebelska tem uma mochila preparada com documentação em dia para uma fuga de emergência de Truskavets, na região de Lviv, no oeste da Ucrânia, onde vive com a mãe, o marido e os dois filhos, de 12 e nove anos. As mulheres e as crianças estão preparadas para sair em caso de uma invasão russa, mas os homens "querem ficar e proteger a terra".

"O mais viável é fugirmos para a Polónia, porque estamos perto da fronteira, ou para Portugal, onde vive a minha irmã", diz, sem se atrapalhar com a incerteza que lhe invade a vida. "Vivemos há oito anos em guerra. Estamos habituados", garante, descrevendo que, apesar do alerta permanente e da preocupação, ninguém em Truskavets "está a correr para os supermercados". Vive-se com a normalidade possível: "Continuamos com uma vida sem pânico, as crianças vão à escola e nós, os adultos, continuamos a trabalhar".