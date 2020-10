Fauci desagradado com uso de palavras suas em vídeo de Trump

JN/Agências Hoje às 21:51 Facebook

O principal especialista norte-americano em doenças infecciosas, Anthony Fauci, manifestou, este domingo, o seu descontentamento perante o uso de palavras suas sobre o novo coronavírus num vídeo da campanha para a reeleição do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Em quase cinco décadas de serviço público, nunca apoiei publicamente nenhum candidato", disse o diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, numa nota enviada à CNN.

Este vídeo de campanha de 30 segundos destaca a experiência pessoal de Donald Trump com o vírus e inclui uma breve passagem de uma entrevista com o médico, sugerindo que ele elogia a resposta do Presidente à pandemia.

"As declarações atribuídas a mim sem minha permissão pela equipa de campanha do Partido Republicano foram tiradas do contexto de um comentário que fiz há vários meses a respeito dos esforços das autoridades de saúde federais", explicou o imunologista na sua resposta à CNN.

Membro do grupo de trabalho da Casa Branca sobre o coronavírus, Anthony Fauci, um especialista de 79 anos reconhecido mundialmente, tem corrigido o presidente dos Estados Unidos após as observações deste último sobre as próximas vacinas ou tratamentos contra covid-19.