FBI alerta para possíveis ataques a sinagogas em Nova Jérsia

A polícia federal dos EUA (FBI, na sigla em Inglês) informou quinta-feira que tinha recebido informação credível sobre uma ameaça "alargada" a sinagogas no Estado de Nova Jérsia.

O gabinete do FBI em Newark divulgou um comunicado em que instava as sinagogas a "tomarem todas as precauções de segurança para protegerem as (respetivas) comunidades e instalações".

O alerta foi divulgado depois de os polícias terem descoberto ameaças em linha dirigidas diretamente a sinagogas em Nova Jérsia, avançou um agente à Associated Press na condição de anonimato.

O presidente da autarquia de Jersey, Steven Fulop, disse que ia colocar polícias nas sete sinagogas e que iriam ser aumentadas as patrulhas a pé na zona da comunidade judaica.

Em 2019, dois atacantes mataram quatro pessoas em um mercado 'kosher' em Jersey, incluindo um polícia.

Há cinco anos, dois homens de Nova Jérsia foram sentenciados a 35 anos de prisão por uma série de ataques em 2012, entre os quais o incêndio de duas sinagogas e o lançamento de um 'cocktail Molotov' para a casa de um rabino.