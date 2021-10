FBI confirma que restos mortais encontrados são de namorado de Gabby Petito

JN Hoje às 22:55 Facebook

O FBI confirmou, esta quinta-feira, que os restos mortais encontrados, na quarta-feira, são de Brian Laundrie, namorado desaparecido de Gabby Petito, que foi assassinada.

O anúncio foi feito no Twitter, onde o FBI publicou uma nota em que confirma que os restos mortais, que foram encontrados junto a pertences do jovem, são mesmo de Brian Laundrie, procurado pela polícia há mais de um mês.

Gabby e Brian embarcaram numa viagem numa carrinha pelos EUA em julho e a jovem foi vista pela última vez no dia 24 de agosto, quando estava a sair de um hotel em Salt Lake City. A última videochamada de Gabby com a sua mãe aconteceu nesse mesmo dia, tendo a norte-americana dito que estava a deixar o Utah e a rumar para a cordilheira Teton, em Wyoming, de acordo com Rick Stafford, o advogado da família.

Inesperadamente, Brian regressou a casa no dia 1 de setembro, dez dias antes de a família da jovem a dar como desaparecida. O namorado contratou um advogado e, juntamente com a família, recusou-se a falar com as autoridades antes de desaparecer. Desde então, o FBI lançou uma caça ao homem em todo o país.

O corpo de Gabby, de 22 anos, esteve no deserto de Wyoming durante um mês antes de ser encontrado em meados de setembro. A autópsia revelou que a jovem foi estrangulada.