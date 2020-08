Festa com milhares de pessoas (e sem distanciamento) na cidade berço da covid-19

JN/Agências Ontem às 20:46 Facebook

Milhares de chineses ignoraram o coronavírus e participaram numa grande festa de música eletrónica no fim de semana, num parque aquático em Wuhan, onde a covid-19 surgiu no final de 2019, o que gerou polémica nas redes sociais.

Depois de ser submetida a uma quarentena rigorosa de 76 dias entre janeiro e abril, sendo a primeira cidade em que essas medidas foram aplicadas devido ao novo coronavírus, a metrópole de Wuhan foi gradualmente retirando as restrições e voltando à normalidade.

Este fim de semana, o Maya Beach Water Park ficou lotado e milhares de pessoas a dançarem sem manter a distância social ao ritmo da música eletrónica, sem usar máscaras. Muitas também usaram a piscina do espaço, sem manter a distância de segurança.

O parque aquático reabriu as portas em junho e tem capacidade limitada a 50%, segundo a imprensa local, mas reduziu o preço da entrada em 50% para mulheres. As imagens da festa divulgadas pela AFP geraram críticas e revolta nas redes sociais, no momento em que a pandemia já infetou quase 22 milhões de pessoas no mundo e o número de mortos se aproxima de 800 mil.

"É assim que vamos causar uma segunda ou terceira onda epidémica! Que inteligente...", criticou um utilizador do Twitter.

Embora o vírus tenha surgido na China, o país conseguiu controlar a pandemia e agora tem apenas algumas dezenas de novos casos por dia, de acordo com os últimos dados oficiais.

Muitos chineses continuam a limitar as suas viagens e a usar máscaras em espaços públicos, mas o município de Wuhan está a tentar retomar a economia, muito enfraquecida pelos efeitos da epidemia no início do ano.

Na província de Hubei, cuja capital é Wuhan, não são registados novos casos desde maio e as autoridades oferecem entradas gratuitas para 400 pontos turísticos.