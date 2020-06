Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 11:09, atualizado às 11:53 Facebook

O tradicional festival chinês de Yulin que promove o consumo de carne de cão está a causar polémica entre a população. Ainda com surtos de covid-19 no país e apesar das leis do governo para controlar os mercados de animais vivos, o festival vai realizar-se.

O evento é uma tradição chinesa desde 2009, mas estima-se que o consumo de carne de cão já seja um hábito há cerca de 400 anos. Os chineses acreditam que comer este animal, sobretudo nos meses de verão, melhora a saúde, dá sorte e até pode aumentar a performance sexual dos homens.

No entanto, a realização do Festival de Yulin, realizado na cidade à qual roubou o nome, pode trazer tudo menos boa saúde. Du Yufeng, ativista chinesa pelos diretos dos animais, explicou à "CBS News" que poucas pessoas usam máscaras e que o evento pode motivar a propagação de um novo vírus. Quando questionados se não aprenderam nada com a pandemia da covid-19, os produtores responderam que "não estão a violar nenhuma lei".

Vídeos da edição deste ano mostram vendedores a cortar dezenas de cães mortos e estendidos em mesas, com pessoas perto deles, sem usar máscara e sem cumprir o distanciamento social, à espera de comer a carne cozinhada.

"Pandemias de coronavírus são causadas por uma grande concentração de animais de diferentes espécies, que têm sistemas imunitários débeis. Os cães nesta feira estão todos juntos, a maior parte deles estão a morrer ou doentes. O risco de contaminação entre animais e humanos é muito séria e é um potencial palco para um novo surto de uma epidemia", explica Peter Li, médico e especialista na "Humane Society International" à cadeia de televisão norte-americana.

Em maio, o Ministério da Agricultura da China passou a considerar cães e gatos como animais de estimação e a criação dos mesmos para consumo passou a ser proibida. No entanto, a medida do Governo não proíbe explicitamente o consumo. Só nas cidades de Shenzhen e Zhuhai é que é proibido comer esta carne, já desde abril.

A Polícia presente no festival não impede as pessoas de se reunirem ou de comerem carne de cão. A principal diferença na edição deste ano é que as palavras "carne de cão" foram substituídas por "carne deliciosa".