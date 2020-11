Fez 37 quilómetros a pé, de carro e metro para salvar cisne doente

JN Hoje às 10:40 Facebook

No dia anterior ao seu trigésimo aniversário, atirou-se de cabeça numa missão que se anunciava complicada: resgatar um cisne doente do seu habitat natural.

Ariel Cordova-Rojas tinha planeado passar a última quinta-feira - último dia com 29 anos - imersa na natureza - andar de bicicleta, ver os pássaros e caminhar por entre a folhagem outonal. Embora tenha realmente dedicado o dia à vida selvagem, fê-lo de outra forma: cumpriu a missão de resgatar um cisne doente, numa odisseia de 37 quilómetros que envolveu andar a pé, viajar de metro e pegar no carro. "Se há um animal em apuros, eu faço tudo o que puder", disse a agora trintona, citada pelo norte-americano "The New York Times".

O cisne fêmea foi encontrado num refúgio de vida selvagem em Queens, Nova Iorque. Chamou-lhe a atenção porque estava sozinho parado na relva, perto da água, onde nadavam outros cisnes. Ariel foi treinada para detetar aves em risco: trabalhou durante cinco anos num centro de reabilitação de animais selvagens, resgatando gansos no Central Park, falcões em Brooklyn e outras espécies noutras partes da cidade. Por isso, quando reparou que o animal não se conseguia mexer, embora tentasse, nem emitia qualquer som à medida a que se abeirava dele, percebeu que estava doente.

Havia "obviamente algo errado" com o cisne, disse Cordova-Rojas, que, embora tendo formação, não tinha o que precisava no momento - equipamento de resgate e proximidade ao centro de reabilitação onde trabalhara, em Manhattan (a uma hora de carro dali). Ainda assim, decidiu arriscar. Aproximou-se lentamente, tirou o casaco e envolveu o cisne nele. Depois, andou um quilómetro a pé, com o animal de sete quilos ao colo, até ao local onde tinha deixado a bicicleta. Quando chegou, telefonou para vários centros de resgate animal, mas sem sucesso. Ao fim de uma hora e meia, passou um casal que viria a levar o cisne e a mulher até ao metro, onde ambos seguiram até Brooklyn. E daí, novamente de carro, até ao centro veterinário em Manhattan, onde esta terça-feira continuava em avaliação.

Diagnóstico: o cisne estava um pouco abaixo do peso e apresentava sinais de envenenamento por chumbo, que pode acontecer quando os animais ingerem pesos usados em linhas de pesca, por exemplo.