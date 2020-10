Fidesz de Viktor Orbán conserva maioria de dois terços na Hungria

JN/Agências Ontem às 23:58 Facebook

A oposição húngara fracassou, este domingo, na tentativa de retirar a maioria de dois terços a Viktor Orbán no parlamento, após a candidata do primeiro-ministro ter vencido uma eleição legislativa parcial, de acordo com os primeiros resultados.

O partido nacionalista Fidesz, no poder, manteve a 6ª circunscrição de Borsod (leste), com a sua candidata Zsofia Koncz a obter 51% dos votos face ao candidato único da oposição, Laszlo Biro (46%).

Após a sua vitória há um ano, na capital Budapeste, contra um aliado de Viktor Orbán, a oposição húngara tenta apresentar-se numa frente unida nas eleições para tentar derrotar o Fidesz, no poder desde 2010.

O Fidesz conserva 133 dos 199 deputados com assento no parlamento húngaro.