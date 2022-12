Figura Internacional de 2022: Zelensky, a jornada improvável de um herói acidental

O presidente ucraniano impôs-se na cena internacional como rosto da resistência contra a ofensiva desencadeada pela Federação Russa, que veio transfigurar o Mundo.

Zelensky, Foto: Ilustração - Olga Logvinova

Transitou do palco para a arena política com a destreza de quem finta probabilidades e se ajusta à retórica que seduz o auditório. Do exercício de ator, que se impôs logo depois de cumprida a formação em Direito, manteve o discurso mordaz da comédia que instiga, desalinha e ousa espetar o dedo na ferida. Do político imberbe, que em 2019 conquistou com estrondo a presidência ucraniana, o mundo pouco conhecia, para além da polémica incendiária em que, nesse ano, se viu embrulhado por Donald Trump e que valeu um primeiro 'impeachment' ao presidente norte-americano. A 24 de fevereiro de 2022, impõe-se novo guião para o chefe de Estado cuja popularidade assumia já curva descendente. A Federação Russa, superpotência nuclear com que a Ucrânia partilha fronteira a Leste, avança com ímpeto de trovão sobre o grande celeiro da Europa, e Volodymyr Zelensky posiciona-se, desde o primeiro momento, na boca de cena de uma narrativa de resistência que lhe garante a aclamação global.