Filha de John F. Kennedy nomeada embaixadora dos EUA na Austrália

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, esta quinta-feira, que nomeou Caroline Kennedy, filha de John F. Kennedy e ex-embaixadora no Japão durante a Administração Obama, para emissária na Austrália e Michelle Kwan, ex-patinadora olímpica, para embaixadora no Belize.

Caroline Kennedy apoiou Joe Biden no início do congestionado processo das primárias do Partido Democrata em 2020.

Num editorial publicado no jornal Boston Globe para anunciar o seu novo cargo, Kennedy elogiou Joe Biden pela sua longa carreira como servidor público e lembrou-o com carinho, quando o chefe de Estado visitou Tóquio como vice-presidente dos Estados Unidos.

Em comunicado, Caroline Kennedy agradeceu aos habitantes das Ilhas Salomão e aos vigias da costa australiana no Pacífico que resgataram o seu pai durante a Segunda Guerra Mundial, depois do torpedeiro a motor da sua tripulação ter sido afundado pelos japoneses em agosto de 1943.

"Se confirmada, vou trabalhar de forma consistente para pagar essa vida. Estou ansiosa para colaborar com o governo da Austrália para fortalecer a nossa aliança, melhorar a saúde global e aumentar o acesso a vacinas durante esta terrível pandemia e para enfrentar a crise climática urgente. Estou animada para conhecer o povo australiano, aprender sobre o seu fascinante país e partilhar com eles o que mais adoro na América", disse.

Joe Biden nomeou outro membro da família Kennedy, Victoria Kennedy, advogada e viúva do senador Ted Kennedy, para servir como embaixadora na Áustria. O Senado confirmou a sua nomeação em outubro.

Michelle Kwan, duas vezes medalhada olímpica, também foi uma das primeiras a apoiar o sucesso de Biden na corrida à Casa Branca, juntando-se à sua campanha em 2019 como diretora substituta.

A antiga patinadora foi nomeada enviada especial de diplomacia pública dos Estados Unidos, pela secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, durante a governação de George W. Bush.

A cinco vezes campeã mundial de patinagem artística atualmente atua como tesoureira e membro do conselho da Special Olympics International, instituição de apoio a pessoas com deficiências intelectuais.