Filha de Kim Jong-un faz rara aparição pública em banquete militar

O líder norte-coreano Kim Jong-un fez uma rara aparição pública com a sua filha numa altura de crescente especulação de que o país está a preparar uma grande parada militar para mostrar o seu programa de armas nucleares.

Naquela que é apenas a sua quarta aparição pública, Kim Ju Ae, que terá cerca de nove ou dez anos, visitou as tropas norte-coreanas e participou num banquete militar para marcar o 75.º aniversário do exército da Coreia do Norte, sempre acompanhada pelo pai, Kim Jong-un.

Segundo a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte, o líder norte-coreano e a filha visitaram os alojamentos dos generais do Exército do Povo Coreano e, mais tarde, Kim Jong-un fez um discurso no banquete, elogiando as tropas por manterem o "exército mais forte do mundo", apesar das dificuldades externas.

Fotografias divulgadas pelos meios de comunicação estatais mostram militares a aplaudir num banquete, que parece ter sido realizado no Hotel Yanggakdo, em Pyongyang. Kim Jong-un e a filha vestiam fatos pretos e camisas brancas e andavam de mãos dadas pelo tapete vermelho ao lado da esposa do líder, Ri Sol Ju.

Especialistas acreditam que Ju Ae, que será a segunda dos três filhos do líder norte-coreano, está a ser preparada para se tornar a sucessora do pai como líder do regime. Em novembro, Ju Ae assistiu a um teste de voo de um míssil balístico intercontinental e, antes, já tinha acompanhado Kim Jong-un a uma reunião com cientistas militares e uma inspeção de armas.

A visita ocorreu um dia depois de Kim presidir uma reunião com seus principais oficiais militares e pedir uma expansão dos exercícios de combate, o que está a ser visto como uma escalada de uma corrida à demonstração de força diante do aprofundamento das tensões com os vizinhos da Coreia do Norte e com autoridades dos EUA.