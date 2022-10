Filho de Bolsonaro quebra silêncio: "Não vamos desistir do nosso Brasil"

JN Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, quebrou, esta tarde, o silêncio após a derrota do pai nas eleições presidenciais do Brasil.

Numa publicação no Twitter, Flávio Bolsonaro agradeceu a quem "ajudou a resgatar o patriotismo" e a quem "deu a Bolsonaro a maior votação da sua vida". "Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil", garantiu.

Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando! - Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 31, 2022

PUB

Jair Bolsonaro isolou-se no Palácio da Alvorada, em Brasília, e não se pronunciou sobre os resultados de domingo, que deram a vitória a Lula da Silva. Segundo fontes da presidência, Bolsonaro foi dormir cedo, não contactou com nenhum dos ministros e não felicitou o adversário.

Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil com 50,90% dos votos e derrotou Jair Bolsonaro, que obteve 49,10%. Com 77 anos, Lula da Silva vai ser o 39.º presidente do Brasil, depois de já ter cumprido dois mandatos como chefe de Estado, entre 2003 e 2011. É a primeira vez na história democrática recente do Brasil que um recandidato regressa ao Palácio da Alvorada depois de uma vitória na segunda volta.