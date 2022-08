Filho de Che Guevara morre aos 60 anos

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Camilo Guevara March, filho do guerrilheiro argentino-cubano Ernesto Che Guevara, morreu esta segunda-feira em Caracas, aos 60 anos, vítima de um enfarte, confirmou o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

"Com profunda dor dizemos adeus a Camilo, filho de Che e promotor das suas ideias", escreveu o presidente cubano no Twitter.

Segundo a agência Prensa Latina, Guevara March estava de visita a Caracas, na Venezuela, e morreu "devido a um tromboembolismo pulmonar que levou a um ataque cardíaco".

O embaixador venezuelano em Cuba, Adan Chávez, irmão do ex-presidente Hugo Chávez, descreveu Camilo Guevara como "um companheiro extraordinário e promotor do estudo e preservação do legado do seu pai".

Camilo Guevara nasceu em 1962 e era um dos quatro filhos do revolucionário argentino com a cubana Aleida March. Os outros são Aleida (61), Celia (59) e Ernesto (57).

Guevara teve outra filha, Hilda, já falecida, fruto do seu casamento anterior com a peruana Hilda Gadea.

PUB

Formado em Direito, Camilo era diretor do Centro de Estudos Che Guevara, em Havana, instituição dedicada a perpetuar a obra e pensamento do seu pai, cargo que ocupou quando a viúva de Che se reformou.

Camilo Guevara casou-se pela segunda vez com a venezuelana Rosa Aliso, que Díaz-Canel e Chávez incluíram em suas respectivas mensagens de condolências à família.

Deixa três filhas, duas do casamento atual e uma do anterior com Suylén Milanés, filha de Pablo Milanés e que faleceu no início deste ano.

De caráter afável e discreto, segundo os amigos, Camilo Guevara era pouco conhecido em Cuba e no estrangeiro. Aleida, a sua irmã mais velha e médica, geralmente ocupa a representação familiar.