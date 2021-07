Filho de Kadafi reaparece e admite um regresso político

JN/Agências Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Seif al-Islam Kadafi, filho do ex-líder líbio Muammar Kadafi, pretende "restaurar a unidade perdida" da Líbia após uma década de caos e projetar uma candidatura à presidência, declarou numa rara entrevista concedida ao diário "New York Times".

Os atuais responsáveis políticos líbios "impuseram a miséria. Chegou a hora de um regresso ao passado. O país está de joelhos (...), não há dinheiro, não há segurança. Aqui, não há vida", declarou Seif al-Islam Kadafi, 49 anos, que reapareceu pela primeira vez em quatro anos.

Em 2011, após quatro décadas de poder, Muammar Kadafi e os seus próximos foram derrubados num levantamento popular, apoiado por uma intervenção aérea da NATO.

Muitos foram mortos, com o então líder executado sumariamente, outros detidos ou forçados ao exílio.

Três dos filhos de Kadafi foram mortos, mas o destino do quarto, Seif al-Islam, que durante muito tempo se apresentou como sucessor do seu pai, permanecia um mistério.

Capturado em novembro de 2011 por um grupo armado em Zenten, noroeste da Líbia, foi condenado à morte em 2015 após um processo sumário.

No entanto, o grupo que o detinha recusou entregá-lo às autoridades ou ao Tribunal Penal Internacional (TPI), que o indiciou por "crimes contra a humanidade", e libertou-o em 2017. Desde então que o seu destino permanecia desconhecido.

PUB

No seu primeiro encontro com um jornalista estrangeiro após uma década, Seif al-Islam considerou-se um "homem livre" e disse que organizava um regresso político, sem mais precisões.

"Desencantados com a revolução", os rebeldes que o capturaram "compreenderam finalmente que poderia ser um poderoso aliado", disse ainda na longa entrevista à revista do "New York Times".

Após uma década de luta pelo poder e com a intervenção no terreno de diversos países estrangeiros, a Líbia anunciou em março um Governo provisório destinado a unificar as instituições até à realização de eleições legislativas e presidenciais previstas para dezembro.

Uma eventual candidatura de Seif al-Islam seria confrontada com a sua condenação por um tribunal líbio e pelo mandado de captura do TPI.

No entanto, afirmou-se "convencido que as questões jurídicas poderão ser negociadas caso uma maioria do povo líbio o escolha como chefe", escreveu o "New York Times", que concluiu: "Seif parece acreditar que apenas ele pode representar o Estado para todos os líbios".