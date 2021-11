Filipe Duarte Santos: "Transição energética vai ser muito disruptiva"

Joana Amorim Ontem às 23:42 Facebook

Filipe Duarte Santos, especialista em alterações climáticas, analisa, ao JN, o acordo alcançado em Galsgow.

Após longas negociações, e depois da reviravolta provocada pela Índia na resolução do carvão, chegou-se a acordo na COP26. Como a avalia o Pacto Climático de Glasgow?

O documento final tem aspetos positivos, avançando-se de forma significativa em vários pontos, com compromissos assumidos por vários países de descarbonização para 2050 e 2060 e a Índia para 2070. Evidentemente que já se sabia que a Índia seria dos países mais problemáticos em termos de cumprimento do Acordo de Paris. É um país com uma população muito grande, com emissões per capita muito baixas, um Produto Interno Bruto per capita muito baixo e que tem o desejo de um maior desenvolvimento. Para isso precisa de energia e o modelo de desenvolvimento a nível mundial é baseado no consumo excessivo de energia.