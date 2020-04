Finge ter Covid-19 no Facebook e acaba detido

JN Hoje às 15:07 Facebook

Michael Brandin decidiu fazer uma "experiência social" ao publicar no Facebook que estava infetado com Covid-19. Acabou detido e perdeu o emprego.

Michael Lane Brandin, um jovem de 23 anos, foi detido depois de anunciar, no Facebook, que estava infetado com Covid-19. No entanto, a brincadeira, que o norte-americano apelidou de "experiência social", correu-lhe mal. Além de ser detido, acabou por ser despedido.

O insólito aconteceu em março na cidade de Tyler, no Texas, mas só agora se tornou público. Na altura, a publicação na rede social gerou controvérsia, com várias pessoas a questionar os números do novo coronavírus na localidade. O caso tomou grandes proporções e a polícia viu-se mesmo obrigada a desmentir, em comunicado, o episódio.

"Por causa daquela publicação, perdi o meu emprego, o meu seguro de saúde, não vou poder começar o mestrado. Isto pôs a minha família em grandes dificuldades financeiras", adiantou o jovem à BBC.

Após ser detido, Michael só foi libertado sob uma fiança de mil dólares, cerca de 927 euros, estando a aguardar julgamento, depois de ser acusado de "fazer circular falsos testemunhos sobre a Covid-19".