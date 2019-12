Finlandesa é a mais jovem chefe de Governo do mundo

Ivete Carneiro Hoje às 09:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A nova primeira-ministra finlandesa é a mais nova chefe de Governo do mundo. Tem em mãos salvar a coligação de cinco partidos liderados por mulheres contra a subida da extrema-direita.

Filha de uma família "arco-íris", com uma mãe solteira que assumiu uma relação homossexual, diz que nunca pensou nem na idade, tenra, nem no género, mulher. Sanna Marin, 34 anos, deve tornar-se hoje a recordista mundial da juventude numa chefia de Governo. No caso, o da Finlândia, que arrebatou depois de o ex-ocupante e líder do seu Partido Social-Democrata (SPD, esquerda), Antti Rinne, ter desistido para salvar a coligação de centro-esquerda no poder há escassos meses, quando das sondagens espreita a subida da extrema-direita.

A história de Sanna Marin até Pai Natal mete. Rinne, guru do sindicalismo e estandarte da ala esquerda do SPD, caiu porque o parceiro de coligação centrista, Partido do Centro, o encostou à parede.