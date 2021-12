Finlândia bloqueia entrada a viajantes estrangeiros não vacinados

JN/Agências Hoje às 15:45 Facebook

Os viajantes estrangeiros não vacinados contra a covid-19 não poderão entrar na Finlândia a partir desta terça-feira, mesmo munidos de um teste negativo, anunciou o Governo, para travar a vaga da variante ómicron.

Só podem entrar no país os viajantes estrangeiros com teste de covid-19 negativo e comprovativo de vacinação completa ou de recuperação da doença, acrescentou o Ministério do Interior finlandês, no final de uma reunião do executivo.

Um porta-voz da guarda fronteiriça citado pela agência noticiosa francesa France-Presse confirmou que será negada a entrada aos cidadãos estrangeiros, a menos que figurem numa lista de exceções (residentes na Finlândia, trabalhadores essenciais, diplomatas, etc.).

A covid-19 causou mais de 5,4 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da AFP, com base em dados oficiais.

A doença respiratória é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.