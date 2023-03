Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo sexto ano consecutivo

Beatriz Neves Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU divulgou, nesta segunda-feira, o Relatório Mundial da Felicidade de 2023. Pela sexta vez, a Finlândia lidera o "ranking" como o país mais feliz do planeta, com uma pontuação significativamente superior à de todos os outros países.

O dia 20 de março é marcado como o Dia Internacional da Felicidade. Em 2012, para comemorar a data, passou a ser divulgado o relatório que mede o nível de satisfação das populações. A Finlândia passou a ser o país com mais motivos para sorrir do planeta no ano de 2018 e os seus números apenas melhoraram desde então.

Dinamarca, Islândia, Israel e Holanda completam o top 5 de 2023. Portugal permaneceu na 56.ª posição. Outros países sofreram grandes quedas, como por exemplo o Brasil, que passou do 38.º para o 49.º lugar.

PUB

O Afeganistão e o Líbano, devastados pela guerra, continuam a ocupar os últimos lugares da lista.

As avaliações são feitas com base em seis pontos principais: pib per capita - rendimento disponível por pessoa; saúde; liberdade para a tomada de decisões; generosidade; e perceção da corrupção. Cada país é comparado com um cenário distópico, que apresenta as piores pontuações possíveis. Após tais avaliações, o "ranking" final é formulado.

Segundo o relatório, os países mais felizes permaneceram resilientes mesmo diante das crises que assolaram o mundo, com médias globais de satisfação com a vida tão altas quanto nos anos pré-pandémicos.

A ONU destaca que o fim da pobreza e da desigualdade, com a preservação do meio ambiente, são fundamentais para a felicidade humana.