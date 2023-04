Finlândia realiza primeiro exercício militar enquanto membro da NATO

JN/Agências Hoje às 11:42 Facebook

A Finlândia participou esta quinta-feira no primeiro exercício militar conjunto da NATO desde que se tornou membro da organização, com a sua marinha acompanhada de um navio português e um alemão, ao largo do porto de Helsínquia.

"Esta é a primeira vez que a Finlândia e a frota costeira realizam um exercício desde que a Finlândia entrou na NATO", disse a marinha finlandesa em comunicado.

As duas fragatas que acompanharam o exercício, a Mecklenburg-Vorpommern alemã e a portuguesa Bartolomeu Dias, atracaram simbolicamente no porto de Helsínquia, onde farão escala até domingo.

Antes da chegada ao porto, as fragatas participaram num exercício organizado pela Frota Costeira finlandesa, perto da Rússia, em conjunto com três navios finlandeses.

O país nórdico entrou oficialmente na NATO no dia 4 de abril, depois de décadas de neutralidade e não alinhamento militar, acrescentando 1340 quilómetros de fronteira entre a aliança e a Rússia.

A Finlândia contribui com recursos militares significativos para a NATO pelas suas enormes reservas militares.

O treino conjunto com forças da NATO já acontecia antes da entrada do país, sendo que a Finlândia faz parte do projeto "Parceria pela Paz" dinamizado pela aliança.

O país tinha anunciado a sua candidatura à NATO em maio de 2022, como resultado direto da invasão russa da Ucrânia.