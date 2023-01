"Fiquem nos abrigos!" Novo ataque aéreo a Kiev após Ano Novo mortífero

JN/Agências Hoje às 07:32 Facebook

A capital da Ucrânia foi esta segunda-feira de madrugada alvo de novo ataque aéreo, após um dia de Ano Novo marcado por dezenas de bombardeamentos russos.

"Fiquem nos abrigos!", instou, na plataforma digital Telegram, o dirigente da administração militar da cidade de Kiev, Serguiï Popko, depois de anunciar que "12 alvos aéreos da capital foram destruídos a partir do ar".

"Todos os serviços de emergência foram acionados", escreveu, por seu lado, o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitshcko, que relatou a ocorrência de explosões no bairro de Desnyanskyi, no nordeste da capital, acrescentando que um jovem de 19 anos ficou ferido por estilhaços de vidro e foi transportado para o hospital.

Bombardeamentos ocorridos pouco antes e após a passagem de ano para 2023, a Kiev e mais sete regiões, tinham já feito pelo menos quatro mortos e 50 feridos, segundo as autoridades ucranianas.

Por sua vez, Moscovo afirmou ter atingido instalações de fabrico de drones (aeronaves não-tripuladas).

No centro de Kiev, um míssil destruiu, na noite da passagem de ano, a fachada de um hotel, ao passo que o chefe da polícia local, Andriï Nebitov, divulgou uma fotografia na rede social Facebook mostrando o que parece ser o que resta de um drone com as palavras "Bom Ano" escritas em russo.

A Força Aérea ucraniana, por seu lado, anunciou ter abatido, durante a noite de sábado para domingo, 45 drones explosivos Shahed, produzidos pelo Irão e lançados pela Rússia, sem precisar se alguns deles tinham atingido os respetivos alvos.

Depois, ao longo do dia de domingo, "o inimigo efetuou 35 ataques aéreos, utilizando em particular o drone Shahed-136", e todos os engenhos disparados pela Rússia foram destruídos, anunciou ao fim da tarde o Estado-Maior do Exército ucraniano.

Eles não nos retirarão a nossa independência. Nós não lhes daremos nada

Além disso, acrescentou, "os ocupantes russos dispararam 16 vezes lança-rockets múltiplos, em especial sobre o hospital pediátrico de Kherson", uma cidade meridional regularmente bombardeada desde que foi recuperada, no outono passado, pelos militares ucranianos.

"Os russos estão a perder. Os drones, os mísseis e tudo o resto não os ajudarão. Porque nós estamos unidos", reagiu no domingo à noite o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"E eles não vão tirar um único ano à Ucrânia, eles não nos retirarão a nossa independência. Nós não lhes daremos nada. Responderemos a cada ataque russo [...] a todas as nossas cidades e comunidades", insistiu.

Moscovo, por sua vez, assegurou ter procedido na noite de sábado para domingo a "um ataque aéreo de precisão de longo alcance contra instalações da indústria da defesa ucraniana envolvidas no fabrico de drones de ataque utilizados para levar a cabo ataques terroristas contra a Rússia".

O Kremlin classifica com frequência como "atos terroristas" as operações militares ucranianas em território russo ou contra infraestruturas russas na Ucrânia.

O exército russo declarou ainda prosseguir a sua ofensiva na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde atualmente se concentra a maioria dos combates.

O Estado-Maior do Exército ucraniano sublinhou no domingo à noite, a esse propósito, que "o inimigo [...] continuava a tentar efetuar ataques no setor de Bakhmut", uma cidade daquela região que os russos tentam tomar há mais de seis meses, com um balanço de pesadas baixas de ambos os lados e um inimaginável grau de destruição.

Os soldados envolvidos nessa batalha encontram-se num estado de "incrível fadiga" física e emocional, e, nesta guerra de desgaste sem fim à vista, alguns acabam por ver-se "como carne para canhão, que apenas serve para ser enviada para a morte certa", explicou no local um jovem capelão militar ucraniano citado pela agência francesa AFP, Mark Kuptshenenko, que todos os dias vai até à frente de batalha.

Não há ou praticamente não há rotações, "eles estão em permanente combate", sob uma pressão enorme, sob ordens que por vezes já não compreendem, disse ainda.

Do lado pró-russo, as autoridades dos territórios separatistas do leste da Ucrânia relataram a morte de um civil em bombardeamentos ucranianos no domingo em Iassynuvata, na região de Donetsk.

Segundo as autoridades pró-russas, as forças ucranianas também atacaram Donetsk e a localidade vizinha, Makiïvka, logo após a meia-noite, fazendo pelo menos 15 feridos.