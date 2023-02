Flexibilidade justifica alta sobrevivência infantil nos escombros na Turquia e na Síria

Ana Isabel Moura Hoje às 22:21 Facebook

Maleabilidade das crianças mostra-se fulcral nas operações de resgate na Turquia e Síria, nas quais têm sido, em muitos casos, as poucas sobreviventes entre os escombros.

Muhammed Acar, de nove anos, e o irmão Omer, de apenas sete meses, foram ontem resgatados na província de Sanliurfa, no Sudeste da Turquia, após estarem 58 horas sozinhos debaixo dos escombros do prédio onde viviam com a família, da qual não se conhece o paradeiro. A este final feliz juntam-se as histórias de uma bebé síria nascida entre os destroços, de duas irmãs entrelaçadas ladeadas pelo betão e de um menino pendurado num telhado a rezar. Todos os casos têm em comum o facto de envolverem crianças que conseguiram emergir com vida entre as ruínas, o que tem levado à construção ideológica da ocorrência de milagres. Os muitos casos de sobrevivência infantil que se registam perante este tipo de catástrofe têm, no entanto, como justificação o tamanho e a flexibilidade que caracterizam os mais novos.

Paula Neto, pediatra do INEM, que já esteve envolvida em operações de socorro em África, explicou ao JN que o facto de muitas crianças e bebés estarem a ser resgatadas com vida deve-se à capacidade de se "conseguirem colocar em lugares em que se os adultos estivessem, possivelmente, ficariam esmagados", sendo beneficiados pelo seu tamanho, bem como por terem mais maleabilidade do que um adulto.