Floresta mais antiga do mundo descoberta em Nova Iorque

Hoje às 08:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Cientistas consideram ter descoberto no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, a floresta mais antiga do mundo, que pode ter informação inédita sobre os elos entre a floresta e o clima, refere um estudo publicado na quinta-feira na revista Current Biology.

Até agora, o título de floresta fóssil mais antiga pertence a um local em Gilboa, na região de Catskills, no norte de Nova Iorque, com cerca de 385 milhões de anos.

O novo local em estudo fica a cerca de 40 km a leste da região de Gilboa e está a ser estudado e mapeado há 10 anos por uma equipa internacional de 11 cientistas dirigida por investigadores das Universidades Cardiff e Binghamton, no Reino Unido, e do Museu do Estado de Nova York.

A equipa chegou à conclusão de que o local abrigava uma floresta "dois a três milhões de anos mais velha" e mais rica em variedades de árvores do que a de Gilboa.

Os cientistas estão a desenvolver a hipótese de que a floresta encontrada tenha sido atingida por uma inundação, já que, na superfície da região, foram encontrados fósseis de peixe.