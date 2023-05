Florida aprova lei que condena a pena de morte abusadores de crianças

Beatriz Mota Hoje às 14:27 Facebook

A Florida é um dos sete estados dos EUA que já avançaram com a pena de morte para crimes de pedofilia. Ron DeSantis, governador, concorda que os pedófilos que abusem de menores de 12 anos sejam condenados à pena capital.

Ron DeSantis, apontado como candidato às presidenciais norte-americanas de 2024, declara que na Florida a prioridade é defender as crianças. O governador acredita que este tipo de criminosos tendem a repetir o crime, a menos que sejam travados.

In Florida, we believe it"s only appropriate that the worst of the worst crimes deserve the worst of the worst punishment. pic.twitter.com/pOg4UYe92m - Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 1, 2023

Na sua conta de Twitter o político publicou um vídeo que esclarece o posicionamento do estado para com os crimes sexuais contra menores. "Na Florida nós acreditamos que o pior dos piores crimes merece a pior das piores punições", escreveu, numa posição que pode espoletar um diferendo com o Supremo Tribunal norte-americano, revela o jornal "The Washington Post".

Em 2008, o Supremo decidiu travar as intenções do estado do Louisiana, que pretendia também condenar à morte quem abusasse de crianças, deixando apenas essa condenação passível de ser aplicada em caso de morte da vítima.

A posição de DeSantis, que garante que a nova lei será aplicada, ainda que a sua constitucionalidade possa vir a ser posta em causa, foi defendida por advogados e famílias de vítimas que alegam que as mesmas terão mais facilidade em denunciar os casos sabendo que os seus agressores podem ser condenados a pena de morte.

É a segunda expansão que o governador faz da pena capital, depois de ter decidido que a mesma poderia ser aplicada com base numa votação de oito em 12 júris, uma das margens mais curtas no país.