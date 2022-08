Fogo destruiu ponte de madeira com 900 anos na China

Uma ponte de madeira com 900 anos foi destruída pelo fogo. A travessia datava da Dinastia Song (960 a 1127) e era considerada a maior do género, na China.

A ponte de Wan foi destruída pelo fogo na noite de sábado para domingo, no distrito de Pingnan, na província chinesa de Fujian. A travessia, a mais longa com um arco de madeira na China, colapsou ao fim de 20 minutos.

Segundo o jornal "Global Times", um tabloide chinês editado em língua inglesa, não foram reportadas vítimas do incêndio. Um repórter do canal de televisão nacional chinesa CCTV adiantou que as causas estão a ser investigadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Pingnan.

Também conhecida como Ponte da Paz Universal, a travessia tinha um arco de madeira de 90 metros, considerado o maior do género na China. O fogo demorou horas a ser apagado, mas a estrutura, com cerca de cinco metros de largura, colapsou ao fim de 20 minutos.

"Presumo que tenha sido um incêndio causado por mão humana e não um desastre natural, visto que a combustão espontânea de uma travessia sobre as águas é rara", disse Xu Yitao, perito em arquitetura arqueológica da Universidade de Pequim. Em declarações ao "Global Times", considerou que a travessia era um exemplo "da sabedoria chinesa" na arquitetura e no trabalho em madeira.

Segundo a Agência de Notícias chinesa, o município de Pingnan criou um grupo de trabalho para avaliar o incidente e estudar o restauro da ponte, que terá sido construída durante a Dinastia Song, que governou entre os anos 960 a 1127.

Em 2006, a China incluiu a ponte de Wan na lista de artefactos culturais de valor histórico. Pontes como esta, na província de Fujian, foram reconhecidas pela UNESCO pela importância "para o encontro de pessoas e como uma forma de reforçar os laços e a identidade cultural", servindo também para manter as tradições e cultos religiosos.

PUB

Na região de Pingnan há cerca de 50 pontes de madeira. Neste tipo de estruturas antigas, é comum haver santuários usados para fins religiosos. Há registos, ao longo dos anos, de incêndios causados por fiéis que acendem incenso.