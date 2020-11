Fogo em hospital na Roménia mata oito doentes com covid-19

JN/Agências Hoje às 19:44 Facebook

Pelo menos oito pessoas morreram, este sábado, na Roménia, vítimas de um incêndio na unidade de cuidados intensivos de um hospital público na província de Neamt, no noroeste do país.

Segundo os primeiros relatos, as vítimas "eram doentes com covid-19", declarou aos órgãos de comunicação social local a porta-voz da Inspeção para as Situações de Urgência, Irina Popa.

Um médico está em estado muito crítico depois de sofrer queimaduras em 80% do corpo, acrescentou a imprensa local.

Os bombeiros conseguiram apagar o incêndio, mas continuam por apurar as razões para o surgimento do fogo.

