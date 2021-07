"Fogo no mar". Incêndio em plataforma de extração de gás no México

JN Hoje às 15:41 Facebook

A empresa petrolífera estatal mexicana, Pemex, diz que o incêndio numa plataforma marítima de exploração de gás já foi controlado, mas os vídeos do "fogo no mar" continuam a impressionar.

O fogo teve origem num tubo de extração de gás, a 150 metros de profundidade, numa plataforma marítima da empresa Pemex, na península mexicana do Iucatão.

Segundo a Pemex, o incêndio não causou feridos. A companhia informou que usou barcos para bombear água para as chamas, mas segundo a agência de notícias Reuters também recorreu a hidrogénio para controlar as chamas.

O incêndio foi dado como controlado na sexta-feira, após cinco horas de combate às chamas.

O redemoinho de fogo à superfície das águas motivou reações um pouco por todo o Mundo, algumas notáveis. Caso da congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortes, conhecida ativista política dos EUA, eleita pelo estado de Nova Iorque.

