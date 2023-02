Fogos ainda incontroláveis no Chile: 25 mortos e 451 mil hectares ardidos

Altas temperaturas, baixa humidade e ventos fortes continuam a alimentar 302 grandes incêndios no Chile, 42 dos quais ainda por controlar.

Desde o início do mês, os fogos florestais já causaram 25 mortos no Chile e destruíram 451 mil hectares (equivalente a 451 mil estádios de futebol). Há ainda registo de 2100 casas queimadas e mais de sete mil pessoas afetadas.

Os números negros são do último balanço da ministra da Administração Interna, Carolina Tohá, divulgado esta quinta-feira. Dos 302 fogos ativos, 42 continuam por controlar, "um número muito mais favorável" do que nos dias anteriores, sublinhou a governante. "Muitos focos surgem mas são rapidamente controlados".

PUB

O Ministério da Agricultura acrescenta que há 5841 agricultores afetados, quase 70 mil animais de criação atingidos e 18.973 animais morreram - 80% aves, 11% vacas, 3% cabras, 2% ovelhas e 1% porcos. Somam-se 38 mil colmeias destruídas.

Diariamente há ordens de evacuação de localidades situadas na rota do avanço desgovernado das chamas. É o caso, nas últimas horas, de Mitrinhue, Altos de Mitrinhue e San Ricardo, na região de Biobío, e Queipul, na região de La Araucanía, de acordo com o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Catástrofes (Senapred).

As densas nuvens de fumo tornam o ar irrespirável e dificultam a visibilidade das centenas de bombeiros chilenos que estão no terreno, apoiados por equipas internacionais, nomeadamente de Portugal, Espanha, Itália, França, Brasil, Equador, México, Argentina e Venezuela.

AHORA: Se realiza una nueva reunión de coordinación en el puesto de comando unificado del incendio Santa Ana, que afecta a #Coronel.



Representantes de #Conaf @Arauco_cl @SomosCMPC #Bomberos y delegaciones extranjeras evalúan la proyección del siniestro y coordinan recursos. pic.twitter.com/iUnvUGnVik - CONAFBiobio (@CONAFBiobio) February 21, 2023

#URGENTE | EL SUR DE CHILE EN LLAMAS: Se vive uno de los peores días en la lucha contra los incendios. Los ataques terroristas obligan a bomberos a retroceder y abandonar el lugar.



Comunas en peligro: Concepción, San Pedro de la Paz y Coronel. pic.twitter.com/iGSEn9pNlW - El Nacional Diario (@ElNacional_CL) February 18, 2023

En Coronel en el sector de Patagual Carabineros de Chile está en el combate de incendios forestales, sin el equipamiento adecuado y arriesgando sus vida. Esto es patriotismo y servicio público. Gracias ⁦@Carabdechile⁩. pic.twitter.com/3IIDL8ohz2 - Emilia (@camilaemiliasv) February 20, 2023

Para os próximos dias há boas e más notícias em relação às condições meteorológicas: está previsto um aumento da humidade - o que pode ser um aliado nas ações de combate - mas as altas temperaturas continuam até sexta-feira, o sábado será mais favorável e no domingo regressam os alertas de tempo quente, com 33 graus indicados para as regiões de Maule e Nuble.

No total, 44 pessoas já foram detidas por suspeita de negligência ou ação intencional na origem dos fogos.

No passado dia 11, partiu de Portugal uma Força Operacional Conjunta (Focon) para ajudar no combate aos incêndios no Chile, constituída por 144 operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da Força Especial de Proteção Civil (FEPC) da ANEPC, da GNR, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), das corporações de bombeiros da região de Lisboa e Vale do Tejo e do INEM.