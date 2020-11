Foguetão que vai lançar homem de novo à lua já está a ser montado

JN Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A NASA começou a montar o primeiro foguetão "Space Launch System" (SLS), que terá o seu voo inaugural daqui a um ano e enviará astronautas americanos à lua em 2024.

O gigante SLS está a ser construído no Kennedy Space Center, plataforma de lançamento da Flórida, nos EUA. Tem estreia marcada para novembro de 2021 e a primeira aterragem tripulada prevista para 2024, o que representa um grande passo no plano da NASA de enviar o próximo homem e a primeira mulher à superfície lunar nos próximos anos, no âmbito do programa Artemis.

O SLS está em desenvolvimento há uma década. O seu corpo central de 65 metros, estará equipado com quatro motores ladeados por dois propulsores a combustível sólido. Juntos poderão produzir um impulso de 39,1 Meganewtons, capaz de colocar os astronautas em órbita, antes de os lançar em direção à lua.

"Montar a primeira peça do foguetão SLS no lançador móvel é um marco importante para o programa Artemis", diz Andrew Shroble, do grupo de engenharia Jacobs, que está a trabalhar no projeto para a NASA. "Isso mostra que a missão está realmente a ganhar forma e irá em breve para a plataforma de lançamento."

Nas próximas semanas, os quatro motores do núcleo central serão acionados para simular o seu lançamento e a sua subida.

Uma vez totalmente montado, o foguetão SLS ficará mais alto do que a Estátua da Liberdade (93 metros) e terá um impulso na descolagem cerca de 15% superior ao máximo obtido pelo foguetão Saturn V, usado para lançar as missões Apollo à lua nos anos 60 e 70.

O SLS vai ser o responsável por lançar no Espaço, à volta da lua, a próxima geração de naves espaciais da NASA, a Orion, em novembro do próximo ano. Nesta primeira missão, Artemis-1, a Orion não será tripulada, apenas servirá para testar o seu desempenho antes de qualquer pessoa entrar a bordo, na missão Artemis-2, programada para 2023.

Será só na missão seguinte, Artemis-3, em 2024, que se dará a primeira aterragem de tripulação na superfície lunar desde a Apollo 17, em 1972.