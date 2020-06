Foi entregar o jantar ao namorada e morreu atacada por 16 cães no Lobito

JN/Agências Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher morreu na cidade do Lobito, província angolana de Benguela, na sequência do ataque de 16 cães, quando pretendia entregar o jantar ao namorado, informou a polícia local.

Segundo o comandante municipal do Lobito, Carlos Diamantino, a mulher, de 32 anos, foi atacada no sábado à noite, por 16 cães, de raça "pitbull" e "rottweiler", ao deslocar-se ao parque de camiões, onde o seu namorado se encontrava de serviço.

"Tomado conhecimento, a guarda operativa inspecionou o local do sucedido, efetuou a remoção do cadáver para a morgue do Hospital Geral do Lobito e consequentemente a detenção do suposto guarda, colocado nesse momento nas celas preventivas do comando municipal para efeitos legais", disse Carlos Diamantino, em declarações à rádio pública angolana.