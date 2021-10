"Foi inacreditável". William Shatner, o capitão Kirk de "Star Trek", já foi ao Espaço

JN Hoje às 16:41 Facebook

William Shatner, que interpretou o Capitão Kirk na série "Star Trek", foi, esta quarta-feira, ao Espaço a bordo do foguetão New Shepard, da Blue Origin.

O ator de 90 anos e três outros passageiros descolaram às 10.49 horas do local de lançamento no oeste do Texas, EUA, num foguetão da empresa espacial Blue Origin de Jeff Bezos. Este foi o segundo voo espacial humano da empresa e aconteceu três meses depois de o próprio Bezos ter protagonizado a primeira viagem.

Com duração de pouco mais de 10 minutos, o veículo, batizado em homenagem a Alan Shepard, o primeiro norte-americano a chegar ao Espaço, subiu a uma altura de mais de 106 quilómetros, 6,5 quilómetros além da Linha Karman, a fronteira espacial mais amplamente reconhecida que fica 100 quilómetros acima da Terra. Depois, a cápsula desceu com os paraquedas abertos e pousou no deserto

"Toda a gente precisa de fazer isto", disse o ator canadiano a Bezos, quando voltou à Terra, de acordo com a BBC. "Foi inacreditável".

Com esta viagem, Shatner tornou-se a pessoa mais velha a visitar o Espaço.

O voo durou cerca de 10 minutos Foto: AFP

Ano histórico para o turismo espacial

Este lançamento faz agora parte de um ano histórico, no qual o número de astronautas privados que chegaram ao espaço superou os enviados pela NASA, o início de uma nova dinâmica que quer abrir o Cosmos às pessoas comuns. O voo desta quarta-feira é já o sexto deste ano.

No início do ano, a Virgin Galactic, de Richard Branson, lançou o seu avião espacial até à borda do Espaço duas vezes - uma, em maio, com um par de pilotos, e a segunda vez, em julho, com o próprio Branson, três outros passageiros e dois pilotos. Menos de duas semanas depois, a Blue Origin levou Bezos e três outras pessoas à borda do Espaço.

No mês passado, também a SpaceX, de Elon Musk, voou na chamada missão "Inspiration4", que transportou uma tripulação de quatro astronautas amadores para a órbita, onde permaneceram durante três dias dentro da nave espacial Dragon.

Por fim, no início deste mês, a atriz Yulia Peresild e o diretor Klim Shipenko descolaram num foguete para gravar um filme a bordo da Estação Espacial Internacional.

Estão previstos, até ao final do ano, mais três voos espaciais com autronautas amadores - um da Virgin Galactic, outro da Blue Origin e um terceiro do multimilionário japonês Yusaku Maezawa, que prevê voar no Soyuz russo para a estação espacial.