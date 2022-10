"Foi uma grande honra ser primeira-ministra", disse Truss no último adeus

Liz Truss, primeira-ministra demissionária do Reino Unido, reuniu o Governo pela última vez em Downing Street. No último discurso, deixou ainda uma mensagem para o próximo líder. Rishi Sunak será, esta terça-feira, indigitado pelo rei Carlos III.

"Foi uma grande honra ser primeira-ministra do Reino Unido e ser a última a governar com a rainha Isabel II", assegurou Liz Truss no último discurso em frente ao icónico número 10.

A governante demissionária enalteceu ainda o trabalho realizado no mês e meio em que esteve no cargo. "Em pouco tempo, este Governo agiu de forma urgente e decisiva ao lado de famílias e empresas trabalhadoras", recordou, referindo-se ao miniorçamento que delineou em conjunto com o anterior ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng.

Num discurso curto, Truss olhou ainda para o futuro, lembrando que o Reino Unido "não se pode dar ao luxo de ser um país de baixo crescimento", frisando que é necessário "aproveitar as nossas liberdades do Brexit". Desejando todo o "sucesso" a Rishi Sunak, a conservadora deixou ainda uma mensagem: "Precisamos ser ousados ​​e enfrentar os desafios", frisou, voltando a enaltecer as suas convicções de que é essencial descer os impostos.

Nem uma semana após se demitir do cargo de primeira-ministra, aquela que ficou conhecida como a nova "dama de ferro" do país, passou o testemunho a Rishi Sunak, colega de partido que, ironicamente, em setembro passado, derrotou nas eleições dos conservadores.

Sunak é o novo líder do Partido Conservador depois de mais nenhum colega se ter candidatado ao cargo. Inicialmente, os nomes de Boris Johnson e Penny Mordaunt ainda foram apontados como possíveis rivais, mas acabaram por desistir, abrindo caminho para a ascensão daquele que será o primeiro líder britânico de ascendência asiática.

Numa primeira reação à nomeação, Sunak prometeu, esta segunda-feira, trazer "estabilidade e unidade" ao país, comprometendo-se a trabalhar com "integridade".

Sunak será, ainda esta manhã, indigitado por Carlos III, tornando-se, oficialmente, no primeiro-ministro do Reino Unido. De seguida, irá dirigir-se até Downing Street onde, em frente ao famoso número 10, deverá fazer o seu primeiro discurso à nação enquanto chefe do Executivo britânico.

O novo rosto do poder deverá começar a formar Governo esta ainda terça-feira, esperando-se que convide a permanecer no leque governativo alguns dos atuais ministros. Os dois últimos primeiros-ministros priorizaram a lealdade na hora de fazer escolhas, mas, de acordo com os jornais britânicos, Sunak deverá ter como principal motivador de seleção a competência.

De acordo com a imprensa britânica, Jeremy Hunt, ministro das Finanças, e Ben Wallace, ministro da Defesa, devem continuar nas rédeas destas tutelas. Já Suella Braverman, que na semana passada decidiu abandonar o cargo de ministra do Interior, também deverá contar com um lugar no novo Executivo. Ainda assim, é provável que a maior parte da equipa de Truss seja eliminada ou colocada em outros cargos.

Desejo de mudança

Apesar de, no geral, os conservadores se mostrarem satisfeitos com a ascensão de Rishi Sunak, a nomeação do antigo ministro das Finanças tem um grande peso, numa altura em que o país se encontra mergulhado numa enorme crise económica.

Perante o caos deixado por Truss, e depois de uma liderança de mais de 10 anos do Partido Conservador, a oposição é unânime a pedir novas eleições gerais e o desejo de mudança política é transversal à maior parte da população.

Segundo uma sondagem realizada pela YouGov na segunda-feira, dia em que se ficou a conhecer a figura que iria liderar os tories e, consequentemente, o país, 56% dos inquiridos consideraram que era primordial a convocação de um escrutínio antecipado no Reino Unido, tendo em conta que as próximas eleições programadas só deverão acontecer em janeiro de 2025.