Foi viajar com o namorado e nunca mais voltou: o misterioso desaparecimento de Gabby Petito

Daniela Jogo Hoje às 20:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Gabby Petito, de 22 anos, e o namorado, Brian Laundrie, de 23, embarcaram juntos numa viagem pelos Estados Unidos em julho. O jovem regressou a casa sozinho no início de setembro e recusa-se a contar à polícia o que aconteceu. A família de Gabby quer respostas e acredita que Brian é o responsável pelo desaparecimento da filha.

Gabby Petito foi vista pela última vez no dia 24 de agosto quando estava a sair de um hotel em Salt Lake City. Enquanto percorriam as estradas norte-americanas numa carrinha, o casal de namorados foi partilhando a experiência nas redes sociais até ao momento em que deixou de haver atualizações. A jovem costumava falar regularmente com a mãe ao telefone, até que o contacto passou a ser feito por mensagens.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gabby (@gabspetito)



"Não sei se tecnicamente era ela ou não, porque se tratava apenas de um texto. Não falei verbalmente com ela", disse Nichole Schmidt, mãe de Gabby, numa entrevista à CBS News.

A última vez que Gabby entrou em contacto com os pais foi no final de agosto, quando o casal estava na área do Parque Nacional de Grand Teton, em Wyoming, de acordo com a família.

Os pais de Gabby Petito Foto: Octavio Jones/Getty Images/AFP

Inesperadamente, Brian Laundrie voltou para casa no dia 1 de setembro, dez dias antes da família da jovem a dar como desaparecida, contratou um advogado e, juntamente com a família, recusou-se a falar com os investigadores. A carrinha onde o casal viajava regressou com o namorado e já foi apreendida pelas autoridades, para ser analisada.

PUB

A carrinha onde o casal viajava Foto: Polícia de North Port

De acordo com a CNN, a família Petito apelou, separadamente, a Brian e à sua família por informações que possam ajudar as autoridades a encontrar a jovem.

"Acreditamos que vocês [pais de Brian] saibam onde o Brian deixou a Gabby. Pedimos que nos digam. Como pais, como podem deixar-nos passar por esta dor e não nos ajudar?", começaram por questionar. "Por favor, se vocês ainda tiverem alguma decência, digam-nos onde está a Gabby. Digam-nos se estamos mesmo a procurar no local certo", pediram os pais da jovem de 22 anos, numa carta aberta dirigida aos pais de Laundrie.

A investigação está nas mãos da polícia de North Port, em conjunto com o FBI, que revelou, na quarta-feira, que Brian foi oficialmente considerado uma "pessoa de interesse" no caso.

"Partilhamos a frustração com o Mundo", disse o chefe da polícia de North Port, Todd Garrison, esta quinta-feira. "Duas pessoas viajaram, só uma voltou e a que voltou não nos dá nenhuma informação sobre o que aconteceu", rematou.

Segundo um comunicado divulgado pelo advogado da família, nem Brian nem os seus familiares vão fazer "mais comentários". Steven Bertolino afirmou, ainda, que o jovem está apenas "a exercer os seus direitos constitucionais" e, por isso, não vai falar.

Casal teve discussão durante a viagem

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gabby (@gabspetito)



No dia 12 de agosto, a polícia de Utah respondeu a uma denúncia de violência doméstica que envolveu Petito e Laundrie.

De acordo com as autoridades, na altura o casal estava com uma testemunha, que assistiu a confrontos físicos após a discussão. A chorar, a jovem de 22 anos admitiu ter problemas de saúde mental e foi por isso que tentou agredir o namorado.

No entanto, "tanto um como o outro disseram que estavam apaixonados e prestes a casar e que não queriam que nenhum deles fosse acusado de um crime", escreveu o polícia Daniel Robbins no relatório. Por sugestão dos polícias que estavam no local, o casal separou-se durante a noite, mas Gabby estava "confusa e emocional".

"Depois de avaliar as circunstâncias, não acredito que a situação escalasse para o nível de violência doméstica ou de uma crise de saúde mental", afirmou Daniel Robbins. Por isso, o polícia decidiu que nenhuma acusação seria feita.

As buscas por Gabby Petitio estão centradas no Parque Nacional Grand Teton, no Wyoming, o último local onde se crê que a jovem esteve.

Foi, ainda, criada uma página na plataforma GoFundMe para ajudar a família nas buscas e para pagar aos investigadores e as despesas das viagens. Até agora, a família já conseguiu angariar mais de 20 mil euros.

O caso está a levantar uma grande atenção mediática nos Estados Unidos da América pelos seus contornos.