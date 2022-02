Força Aérea dos EUA condenada por não registar cadastro de autor de massacre

JN/Agências Hoje às 09:17 Facebook

Um juiz federal norte-americano condenou a Força Aérea ao pagamento de 230 milhões de dólares aos sobreviventes e familiares das vítimas de um ataque no Texas em 2017 por não ter fornecido dados sobre antecedentes criminais do atacante.

O ex-militar da Força Aérea dos Estados Unidos responsável pelo atentado que matou 26 pessoas tinha sido condenado duas vezes por violência doméstica mas o registo criminal não constava da base de dados dos vendedores de armamento sendo que a condenação o impedia de adquirir armas de fogo.

Em novembro de 2017, Devin Patrick Kelley matou a tiro 26 pessoas e feriu outras 22 que se encontravam numa igreja de Sutherland Springs, no Estado do Texas.

Kelley, um homem com cadastro, antecedentes de violência doméstica e problemas mentais matou-se com uma arma de fogo durante o ataque.

Os familiares das vítimas e sobreviventes processaram o governo dos Estados Unidos alegando que as autoridades poderiam ter impedido o atirador de comprar armas de fogo de forma legal.

"O tribunal concluiu que o governo demonstrou falta de prudência quando se tratou de submeter os antecedentes criminais de Kelley ao FBI", refere a sentença.

Nos Estados Unidos, as pessoas com cadastro, geralmente, não são autorizadas a possuir armas de fogo e os vendedores têm por obrigação consultar os dados referentes aos antecedentes criminais antes da venda do armamento.

As leis referentes à posse e compra de armas de fogo no Texas são as mais permissivas dos Estados Unidos.

O atacante da igreja de Sutherland Springs escapou ao sistema de verificações de cadastro quando adquiriu as armas sendo que a Força Aérea não tinha assinalado na base de dados as duas condenações de Kelly por violência doméstica ocorridas cinco anos antes do atentado.

Na altura das condenações por violência doméstica, Kelley era militar da Força Aérea.

De acordo com o jornal New York Times, a porta-voz da Força Aérea, Ann Stefanek, disse que está prevista uma declaração sobre a sentença do tribunal federal mas recusou-se fazer qualquer comentário.