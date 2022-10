Forças Armadas acompanham passagem de navio científico russo por águas portuguesas

JN/Agências Hoje às 15:57 Facebook

As Forças Armadas estão a acompanhar, desde o dia 25 de outubro, a passagem de um navio científico da Federação Russa por águas portuguesas, anunciou hoje o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

Numa nota enviada à imprensa, o EMGFA escreve que a passagem do navio russo "ao largo da costa nacional" está a ser feita "através de meios da Marinha pertencentes ao Sistema de Forças Nacional".

"O navio científico da Federação Russa 'AKADEMIK BORIS PETROV' está em trânsito por águas portuguesas, proveniente do Mar do Norte", lê-se no comunicado.

Segundo o EMGFA, "este é um procedimento normal de vigilância dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, sempre que navios de guerra de países que não pertencem à NATO navegam em águas portuguesas"