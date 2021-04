Forças Armadas da Ucrânia iniciam manobras junto à Crimeia

JN/Agências Hoje às 13:57 Facebook

O Exército ucraniano está a realizar manobras com carros de combate e artilharia nas regiões vizinhas à Península da Crimeia anexada ilegalmente em 2014 pela Rússia.

"Tanques e unidades de artilharia sob as ordens do Comando das Forças Conjuntas da Ucrânia estão a treinar condições de combate", disse o tenente-general ucraniano Serguei Nayev, citado numa nota publicada no Facebook.

As Forças Armadas ucranianas, que não informaram sobre o número de militares envolvidos, referem que a artilharia e os carros de combate cumprem missões "ao longo da fronteira com o território temporariamente ocupado da Crimeia" com o objetivo de "estancar uma ofensiva de um inimigo virtual".

Os exercícios militares ucranianos coincidem com o considerável incremento da presença se forças russas junto à linha de fronteira.

Moscovo já comunicou que se trata de uma resposta às "atividades ameaçadoras" da Aliança Atlântica na região.

Segundo o gabinete de imprensa da presidência ucraniana, cerca de 80 mil soldados russos foram destacados para a fronteira com a Ucrânia e a Crimeia.

O chefe de Estado Maior da Ucrânia, Ruslan Jomchak, indica que se trata da presença de cerca de 50 mil soldados russos.