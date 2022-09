Forças Armadas reforçam segurança em 561 municípios brasileiros

Matilde Costa Silva Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A decisão foi aprovada pelo presidente do Tribunal Superior eleitoral e vai abranger 11 dos 27 estados do país.

A menos de duas semanas das eleições presidenciais do Brasil, que se irão realizar a 2 de outubro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, aprovou o envio das Forças Armadas brasileiras para 561 municípios, localizados em 11 dos 27 estados do Brasil, como forma de reforçar a segurança das localidades em risco de violência na primeira volta das eleições.

De acordo com a lei, o reforço militar só é autorizado quando o município alerta a justiça dizendo que não tem condições para garantir a segurança dos eleitores, durante o período eleitoral. Deste modo, Moraes atendeu aos pedidos de reforço de segurança realizados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) ao TSE. O plenário do TSE concluiu a análise de todos os pedidos na terça-feira, e divulgou a lista de todos os abrangidos.