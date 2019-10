Forças curdas pedem aos EUA para assumirem "responsabilidades morais"

Hoje às 17:14 Facebook

As forças curdas na Síria apelaram esta sexta-feira aos EUA para assumirem "as suas responsabilidades morais" e para "respeitarem as suas promessas", depois de terem abandonado os seus aliados à mercê das ofensivas turcas.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no domingo a retirada das forças militares da Síria, que lutavam ao lado das milícias curdas contra o Estado Islâmico, permitindo uma ofensiva militar da Turquia no nordeste sírio, que dura há quatro dias.

"Os nossos aliados garantiram-nos a sua proteção (...) mas de repente (...) abandonaram-nos com a decisão injusta de retirar as suas tropas da fronteira turca", disseram hoje as Forças Democráticas da Síria, num comunicado.

Este mesmo argumento está a ser usado contra o Governo de Donald Trump, por vários países da comunidade internacional, bem como pelas forças políticas nos Estados Unidos, incluindo o próprio Partido Republicano, que apoia o Presidente norte-americano.

Ainda este sábado, a Liga Árabe, que reúne 22 países da região, alertou para os riscos de uma vaga de deslocados e para a ameaça de retrocesso no combate contra o Estado Islâmico, apelando ao fim da ofensiva turca.

O apelo das milícias curdas acontece no dia em que o Crescente Vermelho Curdo anunciou que os ataques da Turquia, iniciados na quarta-feira, já provocaram a deslocação de cerca de 200 mil pessoas e que o número de mortos civis subiu para 34.

O diretor de saúde daquela organização não-governamental, Sherwan Bery, acrescentou que também já há 71 feridos, entre a população civil afetada pela ofensiva turca, atingidos por bombardeamentos e disparos de artilharia.

O Ministério da Defesa turco escreveu hoje, na sua página da rede social Twitter, que a cidade de Ras al Ain foi hoje tomada, "como resultado de ações bem sucedidas na operação Fonte da Paz".

O Ministério turco acrescentou ainda que assumiu o controlo de uma estrada entre Qamishli e Manbech, duas das mais importantes cidades do nordeste da Síria, uma via que cobre cerca de 500 quilómetros ao longo da fronteira que Ancara aspira controlar para criar uma "zona segura", livre de milícias curdas.

Será nessa região que a Turquia quer realojar os refugiados sírios que neste momento se encontram em território turco.