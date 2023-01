Forças israelitas matam palestiniano em Hebron

JN/Agências Hoje às 09:30 Facebook

As forças militares israelitas mataram a tiro um jovem palestiniano na cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada, divulgou o Ministério da Saúde palestiniano.

Com o incidente desta segunda-feira, ascende a 35 o número de palestinianos mortos por tropas israelitas este ano, quando ocorre uma escalada de tensão e violência na região.

O jovem morto, de 26 anos, foi identificado como Nasim Nayef Salman Abu Fouda.

Segundo a agência de notícias oficial palestiniana Wafa, Abu Fouda morreu após as forças israelitas terem disparado contra o seu carro num posto de controlo militar no centro de Hebron, no sul da Cisjordânia ocupada.

A agência de notícias EFE questionou o Exército israelita sobre as circunstâncias do incidente e ainda está a aguardar uma resposta.

A morte deste jovem palestiniano acontece no contexto de uma forte escalada de tensão no conflito entre Israel e os palestinianos.

A violência aumentou na última quinta-feira quando uma incursão militar de Israel no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, levou a intensos combates e provocou a morte de 10 palestinianos. Foi o incidente mais mortal na Cisjordânia - ocupada pelos israelitas desde 1967 - nos últimos anos.

Na sexta-feira, um ataque realizado por um palestiniano num colonato em Jerusalém Oriental provocou a morte de sete pessoas, no ataque mais mortal contra israelitas em mais de uma década.